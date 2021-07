Devastante incendio a Lazzate, a fuoco un edificio in via Roma

LAZZATE – L’allarme è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì. Sul retro di via Roma un’edificio, un piccolo box, ha preso fuoco ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per arginare le alte fiamme che si stavano propagando tutto intorno.

In pochi minuti i pompieri si sono messi al lavoro riuscendo a domare le fiamme senza che provocassero danni alle strutture vicine, ma solamente alla piccola rimessa. Fortunatamente in casa, ubicata nella zona tra via Roma e via Maddalena, non si trovava nessuno al momento dello scoppio del rogo, che non ha provocato conseguenze alle persone. Sul posto si è raccolto un piccolo capannello di curiosi, oltre che le forze dell’ordine per accertare quando successo. Al momento si sa solo che è andato a fuoco il piccolo box, anche se ancora non è stato possibile verificare le cause dell’incendio. Le indagini chiariranno le possibili origini delle fiamme per scongiurare ogni dubbio. L’edificio è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco.

