ROVELLO PORRO / MOZZATE – Caduta accidentale a Rovello Porro dove si trova il palazzo comunale, in piazza Risorgimento. E’ arrivato l’elisoccorso: l’allarme è scattato alle 10, sul posto è sopraggiunta per prima una ambulanza della Croce rossa di Lomazzo e l’automedica proveniente da Como, e poi la decisione è stata quella di richiedere anche il supporto dell’elisoccorso, sopraggiunto da Milano e che è atterrato in un campo nelle vicinanze. Alla fine proprio con l’elicottero il paziente è stato trasportato all’ospedale di Legnano, in condizioni giudicate serie.

Altri intervento dei mezzi di soccorso, restando al vicino comasco, per un incidente in autostrada Pedemontana all’altezza della rampa di uscita di Mozzate, oggi alle 11.30: per una caduta dalla motocicletta è arrivata l’ambulanza della Croce rossa italiana. Il motociclista ha riportato lesioni e contusioni varie; non è comunque apparso in pericolo di vita.

(foto: un elisoccorso che svolge servizio nella zona. A Rovello Porro è arrivato un velivolo proveniente da Milano)

02072021