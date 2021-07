LAZZATE – Malore in strada: stava facendo una corsetta in via San Francesco quando si è sentito male ed è crollato a terra. Lo ha notato un passante a piedi ed un automobilista, che si sono immediatamente fermati ed hanno subito dato l’allarme: sul posto, erano le 10, è accorsa una ambulanza della Cri da Lentate sul Seveso e l’auto-infermieristica della Croce rossa da Misinto.

Il paziente è stato rianimato e quindi è stato fatto atterrare l’elisoccorso in un terreno agricolo vicino. Con l’elicottero l’uomo, di 50 anni e che non è stato per il momento identificato perchè a quanto pare non aveva documenti con sè, è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, al momento dell’arrivo al nosocomio lariano è apparso in serie condizioni.

Ha inciso, nell’accaduto, anche il caldo? Oggi in zona le temperature sono di poco inferiori ai 30 gradi e dunque piuttosto elevate.

(foto: l’elisoccorso atterrato a Lazzate nei pressi di via San Francesco)

02072021