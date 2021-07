SARONNO – Matrimonio… con ambulanza oggi in centro a Saronno: alle 10.10 l’intervento di una autolettiga della Croce rossa di Legnano sul sagrato della chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo in piazza Libertà. Cri attivata dal centralino del 112 al quale era stata segnalata una caduta accidentale, forse dovuta ad un malore.

Ad attivarsi per prestare i primi soccorsi sono stati gli invitati alle nozze, che proprio in quel momento si stavano tenendo nel tempio sacro; ed anche i volontari ed il personale della parrocchia. Si è trattato di un piccolo fuori programma, conclusosi per fortuna senza gravi conseguenze: la donna, di 46 anni, si è infatti ben presto ripresa. La decisione, alla fine, è stata di trasportare la paziente al pronto soccorso dell’ospedale cittadino per tutti gli accertamenti medici del caso.

(foto: l’ambulanza della Croce rossa stamane sul sagrato della chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo nel centro di Saronno)

02072021