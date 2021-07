SARONNO – Sono tantissimi i saronnesi, di tutte le età che passeggiano per Saronno guardandosi in giro. Ad attirare gli sguardi non solo gli standi prodotti di ceramica che colorano il centro nell’ambito della Festa della Ceramica ma anche l’operazione Annibale ossia la caccia agli elefantini di ceramica.

Oggi alle 11 in piazza Indipendenza è stata aperta un’azione di arte partecipata per le vie del centro della città di Saronno ideata dall’artista Maurizio De Rosa.

Cento piccoli elefantini di terracotta sono stati distribuiti sul territorio cittadino con l’obiettivo di attivare una caccia alla bellezza attraverso la ricerca delle “terracottine”.

I partecipanti potranno autonomamente cercare e raccogliere gli elefantini e, per chi lo desidera, sarà possibile fissare un appuntamento in uno dei laboratori organizzati al Museo della Ceramica Gianetti per decorare la piccola terracotta.

Lo scopo di questa azione è quello di stimolare uno sguardo nuovo attivando un processo di appartenenza e riappropriazione dei luoghi da parte della comunità.

I primi partecipanti un gruppo di bimbi che hanno ricevuto direttamente dall’artisti l’invito a guardare la città con occhi nuovi a cercare il proprio elefantino e anche poi a spostare e condividere con altri la gioia della ricerca.

Una ventina di elefantini saranno “liberati” nella giornata di domani: “Non sono nascosti – spiega l’artista – sono semplicemente posizionati in angoli e punti in cui è necessario guardare con un’attenzione nuova”.