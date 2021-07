SARONNO – Bandiere arcobaleno, speech e tanto pride. Oggi pomeriggio piazza Libertà ha ospitato il Pride to be organizzato dal collettivo Origami, nuova realtà nata per sensibilizzare sulle tematiche Lgbt+, con Arcigay Varese e Agedo Lecco.

Alle 16 sono arrivati i primi attivisti che hanno allestito i gazebo arcobaleno con striscioni, messaggi contro il patriarcato e slogan per i diritti civili, e un servizio di trucco ovviamente arcobaleno.

Alle 16,30 i primi speech con Origami che ha rimarcato la volontà del nuovo collettivo di lavorare per progetti di sensibilizzazione sul territorio cittadino. Ha preso la parola Giovanni Boschini presidente di Arcigay che ha riportato l’importanza di questo evento a Saronno una città che “finalmente inizia ad affrontare queste tematiche”. Bloccare l’odio lavorando per l’inclusione il messaggio rilanciato da Agedo.

A conquistare il plauso dei presenti è stato però l’intervento di Lucy Sasso, consigliere comunale, che ha ricordato il travagliato percorso della mozione a sostegno del Ddl Zan recentemente approvata dal consiglio comunale. “E’ un provvedimento necessario ed urgente, su un tema che interessa, purtroppo, anche la nostra comunità”.

Presenti all’evento, tra il pubblico, diversi esponenti del Pd a partire dal segretario Rino Cataneo e i consiglieri comunali di [email protected] A sostenere l’appuntamento anche Anpi Saronno.