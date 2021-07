SARONNO – Azione sarà presente con un gazebo, in corso Italia, sabato 10 luglio, dalle 10 alle 18, per dialogare con i saronnesi. “Sarà l’occasione – spiegano gli attivisti – per rilanciare la nostra breve indagine relativa alla sicurezza urbana a Saronno (accessibile anche mediante questo link), oltre che per ritornare a confrontarci direttamente con i cittadini dopo mesi di distanza obbligata”.

“L’intento principale dell’iniziativa – continuano – è raccogliere suggerimenti e impressioni in merito a servizi educativi, servizi alla persona e sicurezza, le 3 aree principali a partire dalle quali vorremmo costruire un’alternativa politica in città, distante da polemiche vuote e da battaglie simboliche, anche alla luce dei fondi stanziati dal Pnrr. In merito a questo, porteremo al gazebo anche le proposte di Azione per convertire le risorse del Next Generation Eu in reali investimenti per il nostro Paese, a partire dai capitoli dedicati a bambini, giovani e donne”.