SARONNO / ORIGGIO / MOZZATE – Questo pomeriggio alle 18.55 intervento dell’ambulanza della Croce rossa saronnese in viale Prealpi a Saronno per soccorrere una persona apparsa in difficoltà: l’uomo, di 47 anni, è apparso alle prese con uno stato di intossicazione etilica ma le sue condizioni non sono apparse preoccupanti.

In autostrada ad Origgio, sulla A8 nei pressi dello svincolo con la A9, oggi alle 17 tamponamento fra due automobnili: sono intervenute le pattuglie della polizia stradale e una ambulanza della Croce rossa di Legnano. Due le persone che hanno avuto bisogno di cure mediche, un uomo di 57 anni ed uno di 31 anni, non sono apparsi in gravi condizioni.

Per una caduta dalla moto è stato soccorso un ragazzo di 17 anni a Mozzate, l’incidente è avvenuto in via Cornaggia oggi alle 14.40: sul posto una ambulanza della Croce rossa di Saronno, che ha trasportato il ferito all’ospedale “Galmarini” di Tradate, i giovane ha comunque riportato solo lievi contusioni.

03072021