SARONNO – Cento euro di multa per uno. E’ la sanzione arrivata a due ragazzi maggiorenni multati dalla polizia locale in piazza dei Mercanti. I giovani sono stati colti in flagrante qualche pomeriggio fa mentre realizzavano un graffito nell’area usata abitualmente come parcheggio dai pendolari e come area di mercato il mercoledì e il sabato mattina.

Tutto è partito dalla segnalazione di alcuni residenti che hanno notato i due ragazzi mettersi all’opera con la vernice spray. Arrivati sul posto gli agenti hanno trovato i due writer impegnati nella realizzazione di un graffito. I giovani non hanno tentato di scappare e sono rimasti davvero stupiti quando hanno visto i vigili estrarre il blocchetto per le sanzioni. Erano convinti che la realizzazione dei graffiti fosse “libera” e soprattutto “consentita”.

Invece dopo essere stati identificati, erano due neo maggiorenni residenti a Cesate e a Cascina Rizzardi, sono stati sanzionati con un verbale da 100 euro a testa e il graffito resterà ovviamente incompiuto.

(foto archivio)

03072021