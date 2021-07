PESCARA – Missione compiunta per l’Az Robur Saronno che dopo già essersi imposto nella gara casalinga, ha fatto il bis pure nel match di ritono della domenica pomeriggio a Pescara, nella semifinale degli spareggi nazionali di serie C Gold. Sempre avanti i saronnesi, che hanno sempre mantenuto il controllo della situazione; una vittoria che è giunta senza eccessivi patemi d’animo.

Ora i roburini del coach Tato Grassi possono già iniziare a pensare alla finalissima che vale un posto in serie B, giocheranno mercoledì in casa e sabato in trasferta contro i liguri de La Spezia.

Pescara Basket-Az Robur Saronno 58-75 (16-27; 30-45; 45-61)

PESCARA: Staselis 8, Masciopinto 14, Pucci 0, Perella 6, Capitanelli 8, Del Sole 7, Seye 0, Fasciocco 4, Traorè 0, Raupys 9, Grosso 2. Coach: Vanoncini.

SARONNO: Politi 7, Marusic 7, Tomba 5, Quinti 9, De Capitani 0, Gurioli 14, Pellegrini 4, Fusella 13, Mariani 2, Beretta 14. Coach: Grassi.

Arbitri: Paglialunga di Fabriano (Ancona) e Guerci di Ancona.

(foto da Facebook: una immagine del palasport di Pescara a qualche minuto dal via della partita)

