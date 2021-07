SARONNO – “Presto correte c’è una bimba che piange disperata sul terrazzo. Sarà rimasta bloccata”. E’ la richiesta d’aiuto arrivata ieri pomeriggio al comando di piazza Repubblica della polizia locale.

In pochi minuti la pattuglia di turno è arrivato sul posto un’arteria a ridosso della ztl. Effettivamente si sentiva una bimba piangere ma non era visibile. La preoccupazione è che fosse per un qualunque motivo bloccata sul terrazzo senza poter rientrare. Una situazione potenzialmente critica visto anche il caldo torrido di ieri pomeriggio. Con qualche sopralluogo i vigili hanno trovato la bimba. Era una piccola due anni che piangeva sul terrazzo e la tapparella sembrava abbassata. Hanno citofonato per prima cosa in casa ed ha risposto la mamma che ha rassicurato tutti. C’era la possibilità della bimba di rientrare in qualunque momento e in più lei era proprio nella stanza che si affacciava sul terrazzo. Per altro nel frattempo la bimba ha anche smesso di piangere.

Insomma fortunatamente non c’era nessuna emergenza ma solo qualche capriccio con qualche decibel di troppo. Salutate mamma e bimba gli agenti sono tornati a pattugliare la città.