SARONNO – “L’italia è sul tetto d’Europa! Con la vittoria di ieri sera contro l’Olanda, le azzurre sono diventate campionesse d’Europa per la 12′ volta nella storia! Non abbiamo parole per descrivere la gioia che proviamo nel vedere tante nostre tesserate raggiungere questo incredibile traguardo. Non possiamo fare altro che congratularci con tutto il Team di Italia Softball, con una menzione particolare alle nostre Giulia Longhi, Fabrizia Marrone, Brittany Abacherli, Andrea Filler e ovviamente, alla nostra allenatrice Giovanna Palermi. Ci avete resi, ancora una volta, orgogliosi di voi”. Così una nota dell’Inox Team Saronno, dopo il successo dell’Italia sull’Olanda ieri sera a Castions di Strada in Friuli Venezia Giulia.

Nella finalissima dell’Europeo 2021 l’Italia ha battuto l’Olanda 9-5. Nella squadra azzurra anche una giocatrice proveniente dalla Rheavendors Caronno, Melany Sheldon.

(foto di gruppo per le saronnesi che hanno recentemente vestito la maglia azzurra. Alcune di loro sono rientrate anche nel roster dell’Italia gli Europei)

04072021