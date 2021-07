SARONNO – VALLE INTELVI – E’ stata Miss Italia Saronno arrivando fino alla puntata finale nazionale del concorso ed ora Iryna Nicoli torna tra fasce e corone per sostenere le ragazze che vogliono vivere la magia del concorso.

Stasera al PalaLanzo teatro di Lanzo d’Intelvi è infatti in programma una selezione di Miss Italia Lombardia. Madrina di questa serata, anche perchè gioca in casa essendo residente proprio in Valle Intelvi, Iryna Nicoli finalista televisiva Miss Italia 2019.

Lei ce l’ha fatta, ha passato le fasi regionali e ha conquistato non pochi successi: ha vinto le fasi regionali ed è stata scelta dalla giuria nazionale per rappresentare la Lombardia nella finalissima televisiva. Il main sponsor del Concorso Miluna l’ha poi scelta come testimonial ed Iryna ha quindi lavorato un anno con il concorso Miss Italia.

L’elezione (l’inizio dell’evento è programmato per le 20.30) sarà preceduta da uno shooting fotografico e da una sfilata su vetture d’epoca.