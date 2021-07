LIMBIATE – Un weekend di festa in piazza Aldo Moro a Villaggio Giovi: è iniziata ieri, sabato 3, e va avanti oggi domenica 4 luglio promossa dalla Libera associazione anziani e pensionati Villaggio Giovi. Che ha organizzato, con il patrocinio del Comune di Limbiate, l’evento “Anfiteatro in festa: musica sotto le stelle”. Due serate ricche di musica, balli e intrattenimento per tutta la famiglia a partire dalle 19.30.

Si è partiti sabato 3 luglio con uno spettacolo musicale e con possibilità di cenare con un menù a base di carne. Domenica 4 luglio sarà invece dedicata al divertimento cubano. Tra balli caraibici e musica reggaeton, il “Cuban Party” promette di divertirsi in compagnia.

Ovviamente l’evento si tiene nel rispetto delle norme anti-covid attualmente in vigore.