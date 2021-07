SARONNO – Malore oggi pomeriggio alle 17.35 in via I maggio a Saronno, dove è dovuta intervenire una ambulanza della Croce rossa saronnese, affiancata da una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina, per soccorrere un uomo di 58 anni al quale è stato diagnosticato uno stato di intossicazione etilica. Ha concluso il pomeriggio all’ospedale cittadino, ma non è grave. Episodio analogo a quello avvenuto nella notte alle 2 in piazza Libertà, in quel caso ad essere soccorso per intossicazione etilica era stato un uomo di 52 anni.

Incidente stradale oggi alle 15.45 a Origgio: è successo in via per Saronno, nel tamponamento fra due vetture, due sono state le persone che hanno avuto bisogno di cure mediche, una ragazza di 26 anni ed una donna di 70 anni. Sul posto una pattuglia dei carabinieri della Compagnia saronnese ed una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella; le donne sono state medicate all’ospedale di Saronno, per lievi contusioni.

(foto archivio)

04072021