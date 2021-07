CASTIONS DI STRADA – Nella finale con l’Olanda, ieri sera a Castions di Strada in Friuli, è stata Giulia Longhi dell’Inox Team Saronno a lanciare la rimonta dell’Italia, con un triplo al secondo inning, “ho girato “duro” e poi ho iniziato a correre più che poteva – Giulia racconta così l’azione che ha segnato l’inizio della rivalsa dell’Italia, che era in quel momento in svantaggio – Subiti i punti iniziali delle olandesi siamo rimaste calde, ci era già successo di andare sotto con l’Olanda. E quando c’è stato il fuoricampo di Haward mi sono convinta che la partita l’avremmo vinta”. Ed è finita 9-5 per le italiane.

Un successo dedicato ad Enrico Obletter, allenatore dell’Italia, nel febbraio scorso scomparso a causa del covid, “è lui che ha costruito questo gruppo” ricorda Giulia. Il cui pensiero va quindi all’imminente scadenza delle Olimpiadi di Tokyo: la truppa azzurra partirà giovedì prossimo, “andiamo in Giappone con questo titolo continentale appena conquistato e soprattutto con la consapevolezza delle nostre capacità, che ci hanno permesso di battere una grande Olanda. Dove arriveremo? Difficile a dirsi, il torneo olimpico è con solo 6 squadre, una gara più cambiare tutto”.

04072021