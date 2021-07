CARONNO PERTUSELLA – Palazzo Littorio, l’edificio storico di Caronno Pertusella, festeggia i suoi novant’anni con l’obiettivo di riprendere vita. A dare una nuova speranza alla struttura sono gli studenti del Politecnico, che, sotto la supervisione delle docenti Giuliana Cardiani e Fausta Fiorillo, accompagnate dall’architetto Pizzoli, hanno ispezionato l’edificio a più riprese, conducendo poi i lavori di progettazione. Si tratta solo della prima tappa di un importante accordo tra Politecnico e comune di Caronno Pertusella, che proseguirà nel prossimo anno accademico.

Importante il ruolo di Eleonora Ripa, neolaureata in Architettura con una tesi dal titolo “Il Palazzo Littorio di Caronno Pertusella a 90 anni dalla sua fondazione 1931 – 2021” che ha esposto il suo studio accompagnata dalle docenti.

Durante l’inaugurazione ai lavori, l’assessore ai Lavori Pubblici Giorgio Turconi ha espresso grande entusiasmo per l’accordo, per la cui stipulazione lui stesso è stato elemento fondamentale: “Gli studenti hanno osservato e guardato anche all’interno il Littorio. Ne sono scaturite cose interessanti e una importante collaborazione con il Politecnico. L’amministrazione ha avviato un piano a lungo termine per il recupero dell’edificio, partendo dal tetto e ripulendo l’area intorno per rendere apprezzabile l’edificio”.

Presente, anche il sindaco Marco Giudici, che ha parlato del recupero di Palazzo Littorio come di un’importante opera di rinnovamento per l’intera zona del centro urbano, che dovrà coinvolgere anche il campo di calcio, sull’edificio di via IV Novembre e sulla scuola Collodi.

“La studentessa Eleonora Ripa – ha concluso il sindaco Giudici – con la sua tesi ha fatto un lavoro molto importante, quindi abbiamo pensato di rendere pubblica questa giornata”.

(in foto: Palazzo Littorio di Caronno Pertusella)

