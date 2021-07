CERIANO LAGHETTO – “Una procedura non accettabile, recapitare una lettera di licenziamento a 152 persone, uomini e donne in questo modo, senza preavviso e senza rispetto delle normative sindacali non può essere accettata. Mi sono precipitato all’ingresso dell’azienda per ascoltare i lavoratori ed i loro rappresentanti sindacali, e nei prossimi giorni sarò a loro disposizione per sostenere in tutte le sedi le loro istanze per salvare i posti di lavoro del nostro territorio”. Così il sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa, sulla annunciata chiusura dello stabilimento della Gianetti Ruote di via D’Annunzio.

Nel fine settimana, dunque, il sindaco Crippa ha incontrato i lavoratori, che hanno indetto un presidio davanti ai cancelli aziendali. Intanto in Regione la vicenda sarà oggi al vaglio dell’ufficio lavoro, su input del consigliere regionale Andrea Monti.

(foto: il sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa, lo scorso fine settimana ha incontrato i dipendenti della Gianetti Ruote davanti ai cancelli aziendali)

05072021