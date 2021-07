MALNATE – Il maltempo dello scorso fine settimana ha rallentato ma non ha fermato le “pantere” che si sono imposte nel derby sui Malnate Viking, prima giornata di ritorno del campionato di serie C. Una gara iniziata nel pomeriggio, poi a lungo fermatasi per il temporale, ma i giocatori e l’arbitro hanno “tenuto duro” e seppur a tarda ora si è riusciti a giungere alla conclusione del match, evitando il rischio di una sospensione definitiva e conseguente rinvio dell’incontro. Ed è andata decisamente bene al Bc Saronno che si è imposto 15.10: un successo che consente ai saronnesi di ripartire anche a livello di classifica, dopo alcuni stop che avevano fatto allontanare le zone di vertice.

In graduatoria, domina il Porta Mortata di Novara, che ha vinto tutte e sette le gare sin qui disputate. Classifica: Porta Mortara Novara 1000, Avigliana Bees 667, Bc Saronno 571, Vercelli 500, Ahtletics Novara 333, Red Clay Castellamonte 286, Malnate Vikings 143.

(foto archivio: una precedente azione di gioco del Bc Saronno)

