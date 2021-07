CERIANO LAGHETTO – Open day all’Asd Ceriano: dopo l’appuntamento del 3 luglio ne sono previsti altri 3, sabato 10 luglio, sabato 17 luglio e sabato 24 luglio, sempre dalle 16 alle 18, per tutti i bambini e le bambine nati negli anni 2014. 2015 e 2016, per la Scuola calcio; e per i nati nel 2011, 2012, e 2013 per la categoria Pulcini. Il tutto al centro sportivo di via Strà Meda.

“Con l’avvio degli open day l’Asd Ceriano Laghetto 1973 mette le basi per l’avvio del settore giovanile, che è il nostro principale obiettivo di stagione – spiega il presidente Alberto Basilico – Puntiamo a creare un’offerta completa che unisca i bambini piccolissimi della scuola calcio fino all’approdo in prima squadra, passando attraverso tutte le categorie intermedie in modo da garantire a bambini e ragazzi cerianesi un percorso lineare di formazione calcistica “in casa”, senza la necessità di spostarsi dal nostro Comune”.

(foto archivio: l’Asd Ceriano in campo allo stadio di via Strà Meda a Ceriano Laghetto)

