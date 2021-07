VENEGONO INFERIORE – Incidente al confine fra Venegono Inferiore e Vedano Olona ieri mattina alle 8, sul posto anche i carabinieri della Compagnia saronnese, con vigili del fuoco, ambulanza ed automedica.

Il fatto è accaduto alle 8 in territorio di Vedano Olona, in via Venegono sulla strada provinciale 46. Per cause in corso di accertamento il conducente di un veicolo ha perso il controllo dell’automezzo finendo contro un palo dell’illuminazione pubblica, lesionandolo. Il palo si è piegato ma non è caduto. Sono accorsi i vigili del fuoco della sede di Varese, intervenuti con un’autopompa. I pompieri hanno messo in sicurezza il veicolo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il conducente del camioncino, un uomo di 81 anni. E’ stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni, ha infatti riportato solo lievi contusioni.

(foto: la scena dell’incidente stradale avvenuto al confine fra Venegono Inferiore e Vedano Olona)

