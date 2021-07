Chiusura Gianetti: anche i 5 stelle regionali solidali coi lavoratori

CERIANO LAGHETTO / SARONNO – “Una mail, o un telegramma, per avvisare centocinquantadue lavoratori dell’avvio della procedura di chiusura aziendale. I dipendenti della Giannetti Ruote di Ceriano Laghetto, si sono ritrovati così in ferie forzate fino differente comunicazione. Lo sblocco selvaggio dei licenziamenti, voluto dal centrodestra, produce i suoi effetti, alla prima occasione disponibile”. Il commento è dei consiglieri regionali del Movimento Cinque Stelle Massimo De Rosa (foto) e Marco Fumagalli.

“È evidente che le imprese debbano poter tornare a produrre e, nei casi previsti dalla legge, anche a licenziare. È altrettanto evidente come, in funzione del particolare periodo storico nel quale ci troviamo a vivere, questo passaggio dovesse avvenire in maniera graduale e attraverso un’opportuna riforma degli ammortizzatori sociali. È quanto il Movimento cinque stelle ha chiesto per settimane, sia in sede di governo sia in Regione Lombardia. Al contrario il centrodestra ha preferito la strada degli slogan a costo di farsi trovare ancora una volta impreparato nella gestione della pandemia e dei suoi risvolti sociali” attaccano i portavoce pentastellati. “Abbiamo chiesto sia immediatamente calendarizzata l’audizione dei vertici aziendali e dei rappresentanti sociali, all’interno della commissione regionale Attività Produttive. Servono risposte sul futuro, onde evitare i pericolosi risvolti sociali di quella che potrebbe essere una bomba pronta a esplodere” concludono De Rosa e Fumagalli.

QUI TUTTI GLI ARTICOLI SULLA VICENDA

06072021