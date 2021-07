SARONNO – “E’ con grande amarezza che scrivo questa nota ma non posso fare a meno di notare il silenzio del sindaco Augusto Airoldi e dell’Amministrazione sulla chiusura della Gianetti ruote. Spero si tratti solo di un ritardo, comunque difficilmente giustificabile, e che presto il primo cittadino faccia sentire la sua voce per esprimere solidarietà ai lavoratori”. Sono le parole del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Gianpietro Guaglianone.

“Ieri ho apprezzato la vicinanza dei sindaci di Ceriano Roberto Crippa e di Cogliate Andrea Basilico ai lavoratori che sono in presidio davanti all’azienda. Ho letto e condiviso la nota di Giuseppe Nigro presidente del Mils con un appello alle istituzioni. Sono rimasto in attesa di un intervento del sindaco Augusto Airoldi che non è arrivato. Certo le prese di posizione di Novella Ciceroni, Francesco Licata e di Rino Cataneo raccontano l’attenzione di alcuni esponenti cittadini ma da saronnese, da cittadino vorrei anche sentire il sostegno dell’Amministrazione e di chi rappresenta la città”.

Guaglianone entra poi nello specifico della chiusura: “Non è solo una pagina di storia storia industriale di Saronno che scompare, sono famiglie, decine di famiglie, anche saronnesi che si trovano dall’oggi al domani senza un lavoro. Dovranno fare i conti con incertezza e precarietà in un momento storico più difficile che mai. Perdere il lavoro è già durissimo, farlo con una mail dall’oggi al domani senza una motivazione precisa è davvero difficile da accettare”.

E conclude: “Saronno siamo noi” diceva il sindaco in campagna elettorale. Se è vero ancora vero (e non è diventato “Saronno sono quelli che interessano a noi” mi aspetto di vedere un suo pensiero su questa crisi così improvvisa e difficile. Da sportivo ed ex assessore allo Sport ho apprezzato i suoi complimenti alla Robur ma la vicinanza del primo cittadino non serve solo all’hub vaccinale e alle associazioni ma anche, assurdo doverlo dire ad un sindaco di centrosinistra, ai lavoratori“

06072021