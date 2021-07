SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale sui cantieri aperti in città

Da ieri la zona compresa tra via Padre Monti e via Gianetti è interessata da due cantieri di lavoro molto importanti per la città.

Il primo cantiere, allestito dalla mattinata di lunedì 5 luglio, è quello che riguarda la sistemazione della pavimentazione nobile del centro cittadino: l’Amministrazione saronnese intende ripristinare il manto stradale che caratterizza le vie e le piazze del centro storico laddove le lastre di pietra naturale si sono deteriorate con il tempo. La piazzetta Schuster è già stata adeguata e da ieri la ditta incaricata è al lavoro in via Padre Monti.

Il secondo intervento è iniziato invece questa mattina e riguarda il marciapiede di via Gianetti. “Si tratta di lavori che mirano a rendere più sicuri i marciapiedi di alcune zone della città – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Novella Ciceroni – Abbiamo iniziato da via Toti e ora proseguiamo con via Gianetti, via Amadeo e via Ramazzotti: sistemeremo l’asfalto per coprire le buche e le crepe, ma anche i cordoli e le pendenze. Visto che abbiamo già presente il cantiere, ci occuperemo anche di far passare i cavidotti per la fibra e di effettuare la predisposizione per l’illuminazione pubblica”.

Per consentire lo svolgimento delle opere in programma, sono state necessarie due ordinanze stradali che regolamentino la viabilità per tutta la permanenza dei cantieri: nel tratto della via Padre Monti compreso tra via Portici e piazza Indipendenza sono vietate la sosta e la circolazione, mentre vengono garantiti il passaggio pedonale con percorso protetto e l’accesso alle abitazioni e alle attività commerciali; per quanto concerne la via Gianetti, anche qui il transito è consentito solo ai residenti, mentre la via Tommaseo resterà a doppio senso di circolazione per la durata dei lavori ed è quindi stata qui interdetta temporaneamente la sosta.

