SARONNO – “Abbiamo lavorato tanto, tutti insieme, per la realizzazione di questo primo evento live post lock down che si è concluso domenica”. Comincia così il lungo post di ringraziamento e di bilancio finale del museo Gianetti dopo la festa della ceramica.

E’ stata un’esperienza faticosa ma bellissima, che mi porta a ringraziare tante persone. in primis il super staff del museo: Irene Ceriani Arianna Arienti Eleonora Rossi Flavia Discacciati Giulio Savarese Giorgia Bonello Giuseppe Airoldi coordinati per la comunicazione da Elisa Rossini

gli istituzionali: Regione Lombardia Buongiorno Ceramica (AiCC) Il Comune di Saronno per la collaborazione e in particolare il Sindaco Augusto Airoldi, l’assessore Laura Succi, la Funzionaria Daniela Nasi e Fabio Bigatti

I supporters ceramicosi: Cibas Impasti Ceramica Cecchetto Fornace Fusari (Luca Fusari) MPS Porcellane di Saronno Hobbyland

i Partners eventi: Il Chiostro arte contemporanea SubertAntiquari Liceo artistico F.Melotti Abbonamento Musei Lombardia COE – Associazione Centro Orientamento Educativo Galli al Teatro Mavalà – Corsi e Laboratori d’Arte

i Supporters Contemporary Italian Ceramic Parco Lura Koinè cooperativa sociale onlus Duc

I super infaticabili e professionalissimi artisti Angelo Zilio – Gilö Gabriele Resmini Luca Pi e dalla Toscana Patrizio Bartoloni Stefano Bartoloni

e tutti i collaboratori della mostra Contact MMXX

Maurizio Tessitorediargille per la caccia alla bellezza in Città

William Maria Carzino Pino Deodato Evandro Gabrieli e Alexia Manzoni Porath Ricardo Macias Barrera Daniele Nitti Cinzia Ronchi Mara Ruzza Antonio Taschini

I mitici di Officina 900

i Potteristi indomiti che hanno sfidato chilometri e intemperie per raggiungerci: Luigi Bertolin Antonio Bonaldi Antonio Ginto Rossana Brambilla Gabriella Ceci Elisa Castelletta David Riganelli gabriele Ivan Di Battista Vanni Donzelli Monica Franchini Giulia Bonora Laura Uboldi Marta Pilati Serenella Meoni Vittorina Franca Polini Diego Poloniato Christian Richter Antonella Facci Domenico Tripodi Officina900 young e senior Angelo Zilio Cibas

il gruppo di artigiani inarrestabili Mani in Arte! Alessia Buzzetti Mariagrazia De Novellis Note di Pasta Graziano Landoni Flupazzi Francesco Fazio Susa Factory Il Calzolaio Maiorino Unopuntoquattro La Riccia Lab

I negozianti che ospitano e accudiscono le opere: Amodo Riva Arredamenti la Cafferia Speziando Marzorati Abbigliamento Gli Amici del Galli Cartoleria Secchi Openspace

le nostre famiglie che non ci hanno visto per una settimana

Il pubblico che ha visto, fatto domande, che si è stupito e divertito, che si è prestato al gioco, che ha scoperto la ceramica e il Museo, che ha acquistato dagli artigiani sostenendoli, che è andato al mare ma ci ha scritto….