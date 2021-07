SOLARO – È arrivata a metà strada la decima edizione dello straordinario Universal City Camp, il campus estivo organizzato dalla locale società calcistica. L’iniziativa è partita il 14 giugno e terminerà il 6 agosto per poi riprendere dal 23 agosto al 10 settembre. Attualmente ci sono più di 250 iscritti.

Per quanto riguarda le attività, sono previste lezioni di calcio per i bambini dai 5 ai 14 anni ed il nuovo progetto Gioco Sport per i bambini dai 3 ai 10 anni. «Dobbiamo dire che anche per il Gioco Sport, la vera novità di quest’anno, stiamo ottenendo buonissimi risultati», rivela il coordinatore Saverio Bottalico. «Durante il camp ci sono tante attività, dai tornei, ai giochi, dal pranzo nella struttura, al momento compiti. I momenti puramente calcistici sono più rivolti a chi già pratica, mentre per chi partecipa a Gioco Sport abbiamo previsto schemi motori di base, percorsi, giochi d’acqua e sfide in diverse discipline, per divertirsi e imparare. A metà percorso siamo molto soddisfatti di come sta andando il centro estivo e soprattutto siamo davvero contenti di vedere i bambini pieni di entusiasmo dopo un altro anno non sempre spensierato a causa della pandemia».

06072021