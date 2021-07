SARONNO – Anche un residente a Saronno è finito agli arresti nelle scorse ore nel corso del blitz anti-mafia ed anti-droga, contro il traffico di stupefacenti nella Sicilia occidentale. Come riporta tp24.it sono sessantatre le persone arrestate: fra esse un 40enne che risulta abitante a Saronno; mentre altre 18 persone sono finite ai domiciliari e ci sono anche 4 persone ad obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria. Sono accusate a vario titolo di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di droga, reati in materia di armi, estorsione e corruzione.

L’operazione ha riguardato ieri la provincia di Palermo ed anche altre regioni d’Italia ed è stata coordinata dalla Dda, la Direzione investigativa antimafia. Settanta dei provvedimenti caustelari sono dtat eseguiti tra Palermo, Trapani, Latina, Napoli, Roma e Nuoro; impegnati i carabinieri con unità cinofile, e quelli del Nucleo elicotteri e dello Squadrone cacciatori di Sicilia. Tre misure restrittive fanno riferimento all’associazione mafiosa ed una al concorso esterno in associazione mafiosa. Mentre sono 5 le organizzazioni smantellate, che producevano e smercviavano marijuana, cocaina ed hascisc.

