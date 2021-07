Mozione ddl Zan, Moustafa: “Non è passata in commissioni perchè presentata a titolo personale dai consiglieri”

SARONNO – “In relazione a quanto richiesto a mezzo stampa dal consigliere e vicepresidente della Commissione Pari Opportunità Claudio Sala, ovvero il motivo per cui la mozione a sostegno del Ddl Zan non fosse stata preventivamente discussa in Commissione, rispondo è che così non è stato perché la mozione è stata presentata da alcuni consiglieri a titolo personale”.

Sono le parole di Nourhan Moustafa presidente della commissione pari opportunità e consigliere comunale di [email protected]

“In commissione, infatti, si discutono istanze e progetti promossi dall’amministrazione o dalla maggioranza in maniera propedeutica al consiglio comunale. In questo caso specifico, dove la mozione è stata inoltre firmata anche da una consigliera della minoranza, non è stato possibile prevedere un passaggio in commissione.

Concludo ribadendo che il tema delle discriminazioni è tra i principali punti del programma dell’assessore Laura Succi nonché di tutta l’amministrazione, come abbiamo avuto già modo di osservare, per cui sarà nostra cura discutere preventivamente in commissione i progetti portati avanti dall’Amministrazione”.

06072021