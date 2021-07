SARONNO – Cinque anni e sei mesi di reclusione per un sacerdote di 42 anni, del Saronnese, accusato di abusi sessuali nei confronti di un minorenne. I fatti erano accaduti nel Milanese, dove allora il prete prestava servizio: i fatti si sarebbero verificati nella casa del religioso, dove un 15enne era rimasto a dormire in vista della giornata di preghiera del giorno successivo. In primo grado c’era stata una condanna a 6 anni e 4 mesi di carcere; e da parte della Corte di Appello a Milano ora è giunta dunque una riduzione di pena: gli sono state concesse le “attenuanti generiche” invece respinte in primo grado. Avevano dormito nello stesso letto ed il prete avrebbe “toccato” ed “abbracciato” il suo ospite e la difesa aveva chiesto l’assoluzione.

Il sacerdote, che dunque ha sempre negato ogni addebito, è stato da tempo sospeso da ogni incarico pastorale; ed è in corso anche il processo canonico.

