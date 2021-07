Ceriano, sindaco e assessore hanno festeggiato i 100 anni di Rachele Basilico

CERIANO LAGHETTO – Compleanno speciale per Rachele Basilico, che ha tagliato il traguardo dei 100 anni. Nata a Cogliate nel 1921, Rachele Basilico si è trasferita a Ceriano Laghetto a metà degli anni Sessanta. Per lo speciale compleanno, l’altra sera tutta la famiglia si è radunata, per una festa in suo onore.

Il sindaco Roberto Crippa è passato per un saluto, mentre ieri mattina con l’assessore Romana Campi ha fatto di nuovo visita a Rachele Basilico per la consegna di un mazzo di fiori a ricordo di questa giornata speciale. “E’ una ricorrenza felice che mi piace sottolineare all’uscita di un periodo molto difficile per tutti – ha commentato il sindaco Crippa – Questo bel traguardo raggiunto dalla signora Rachele è un segnale di speranza e fiducia per tutti e questo vuole essere il significato principale degli auguri che abbiamo voluto portare di persona a nome di tutta la comunità di Ceriano Laghetto”.

(foto: da sinistra, l’assessore Romana Campi; Rachele Basilico ed il sindaco Roberto Crippa)

