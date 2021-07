CERIANO LAGHETTO / SARONNO – Ci saranno anche i sindaci della zona all’incontro, che si svolgerà anche online alle 17.15, con la Commissione attività produttive di Regione Lombardia sul “caso” della annunciata chiusura della Gianetti Ruote. “Ho ricevuto l’invito a partecipare e ci sarò, con molti altri amministratori della zona, per questa riunione richiesta dai consigliere regionali Gigi Ponti e Andrea Monti” conferma il primo cittadino di Solaro, Nilde Moretti.

La commissione ha convocato sindacati e direzione della Gianetti Ruote per capire cosa succederà nel prossimo futuro. Questa mattina si è intanto tenuto un incontro dal prefetto di Monza, Patrizia Palmisani, sempre sullo stesso tema e domani mattina ne è previsto uno in Assolombarda a Milano. Obiettivo, approfondire la situazione attuale dopo l’avvio, sabato scorso, della procedura di licenziamento collettivo di tutti i 152 dipendenti della storica azienda fondata a Saronno nel 1880 e che produce ruote nella fabbrica di via D’Annunzio a Ceriano Laghetto.

