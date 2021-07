CERIANO LAGHETTO – “Il cuore grande di Ceriano Laghetto e Cogliate: era necessario dare un minimo di struttura al presidio fisso dei lavoratori Gianetti Ruote. Ecco che sono arrivate diverse brandine e una stupenda struttura coperta per la notte, oltrechè bevande e viveri offerti dai gruppi di volontari di Ceriano Laghetto e Cogliate. Noi ci siamo”: a parlare il sindaco cerianese, Roberto Crippa, con riferimento alla struttura allestita dai volontari del Gruppo Alpini e della Protezione civile.

Sabato scorso l’annuncio della decisione della proprietà, un fondo di investimento tedesco, di procedere alla chiusura dello stabilimento, che si trova in via D’Annunzio a Ceriano, della storica azienda fondata a Saronno nel 1880 e che produce ruote, con l’avvio della procedura del licenziamento collettivo di tutti i 152 dipendenti. E subito è iniziata la mobilitazione delle istituzioni e della politica locale ma pure nazionale, per evitare questa eventualità e cercare di trovare il modo per assicurare la sopravvivenza della Gianetti.

(foto: la tenda allestito al presidio davanti alla Gianetti Ruote)

07072021