SARONNO – Senza storia, è andata così la gara di andata della finale nazionale del campionato di basket C Gold, questa sera al palasport del centro giovanile Ronchi di via Colombo. Nettissimo e mai in discussione il successo dei padroni di casa della Az Robur Saronno, che hanno letteralmente travolto lo Spezia Basket., 86-65.

La cronaca – Inizio 9-0 per Saronno, poi hanno segnato qualche punto i liguri ma a seguire si è assistito ad una escalation roburina sino al +28, massimo vantaggio in assoluto. Hanno segnato tutti, 7 giocatori del Saronno hanno concluso in doppia cifra. Nel finale di partita lo Spezia, anche con delle triple, si è riavvicinato ma con un paio di buone azioni in attacco i saronnesi l’hanno aggiustata, un buon margine in vista della gara di ritorno sabato prossimo.

Az Saronno-Spezia Basket 86-65

AZ SARONNO: Filippo Politi 10, Andrea Marusic 11, Enrico Tomba 3, Andrea Quinti ne, Francesco De Capitani 0, Alessandro Gurioli 13, Davide Tresso ne, Gabriele Pellegrini 12, Pietro Fusella 13, Giacomo Mariani 12, Matteo Beretta 12. All. Tato Grassi.

(foto: alcuni momenti del confronto)

07072021