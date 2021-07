SARONNO – “Anche per noi che siamo piuttosto abituati a giocare le finali, due in una stagione rimangono davvero da record. Siamo emozionati e felici di aver raggiunto questo ennesimo storico traguardo: l’Az Robur Basket Saronno scende per l’ultima volta in questa stagione sul parquet del Palaronchi di via Colombo per la finale d’andata degli spareggi nazionali di Serie C Gold con Spezia Basket Club”: ad annunciare l’appuntamento, in palio un posto in serie B, sono i dirigenti roburini.

In campo oggi, mercoledì 7 luglio, alle 21. Ingresso del pubblico contingentato e solo su prenotazione, secondo le regole anti-covid. Per chi non sarà presente all’interno del palazzetto dello sport del centro giovanile Ronchi, c’è l’alternativa di vederla direttamente da casa e in diretta su Facebook, grazie alla pagina “Liguria a spicchi”.

(foto archivio: una immagine di un precedente incontro dell’Az Robur Saronno in questa stagione)

07072021