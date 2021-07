VENEGONO INFERIORE – “Hanno rubato tutto, computer, videocamere, regie, droni, microfoni, fotocamere e tanta altra attrezzatura video. Ma soprattutto con questo gesto hanno rubato i nostri sogni, hanno stravolto i nostri piani”. Queste le parole amare degli studenti del liceo artistico (indirizzo audiovisivo e multimediale) Don Milani di Venegono scritte sulla piattaforma GoFundMe da dove i ragazzi hanno deciso di lanciare una raccolta fondi, in accordo con il dirigente scolastico, proprio per cercare di ricomprare almeno una parte delle attrezzature che sono state rubate.

“Non sappiamo chi sia stato, non ci interessa, ma sappiamo che siamo forti e anche questo difficilmente ci fermerà. Vogliamo poter essere ancora noi a decidere per il nostro futuro, studiare ed impegnarci per imparare e magari diventare qualcuno, lavorare e lottare per il nostro futuro. Ma sappiamo allo stesso tempo che da soli non possiamo farlo e abbiamo bisogno di tutti voi” scrivono gli studenti del Don Milani. Per chi volesse partecipare la campagna è raggiungibile al link

https://it.gf.me/v/c/gfm/aiutateci-a-riprenderci-aiutiamo-il-don-milani

