Lombardia, domani giornata contro l’invasione dei cinghiali

SARONNO / VARESE / COMO – Ci sono stati recentemente avvistamenti nel vicino comasco ed anche alle porte di Saronno: domani è la “Giornata regionale contro l’invasione dei cinghiali”.

“Siamo a fianco del mondo agricolo che si riunirà domani in piazza per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche legate all’invasione dei cinghiali. I cinghiali stanno proliferando sempre di più distruggendo raccolti, assediando campi, causando incidenti stradali e in molti casi invadendo i centri abitati dove sostituiscono un pericolo anche per i bambini. C’è la massima disponibilità da parte nostra al dialogo con le organizzazioni di categoria per provare a cercare soluzioni concrete. Il nostro impegno è volto alla salvaguardia del lavoro agricolo che resta assolutamente fondamentale specialmente in una fase storica ancora complessa come quella che stiamo vivendo: basta cinghiali!”

Lo sottolineano il presidente della Commissione agricoltura del consiglio regionale della Lombardia, Ruggero Invernizzi, e la presidente della Commissione territorio e infrastrutture Claudia Carzeri, intervenendo a sostegno della manifestazione anti cinghiali organizzata per domani giovedì 8 luglio in tutta Italia dalle organizzazioni agricole.

07072021