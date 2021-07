SARONNO – Una piccola emergenza che ha permesso di testare il buon lavoro organizzativo della polizia locale di Saronno e in particolare del reparto che si occupa del mercato cittadino.

Oggi poco prima delle 11 un ambulante 36enne ha avuto un malore probabilmente legato ad un colpo di calore. Colleghi e clienti hanno dato l’allarme e sul posto è arrivato in pochi minuti un mezzo della Croce Azzurra di Rovellasca.

L’ambulanza, con la nuova disposizione del mercato cittadino, non ha avuto difficoltà a raggiungere lo stand dell’uomo in via Padre Reina. Nell’arteria sono state, nelle ultime tre settimane, collocate le bancarelle che solitamente sono allestite in via Bossi. Qui al momento la sede stradale è ora occupata dal cantiere per porre rimedio ad una maxi voragine provocata dal cedimento dell’asfalto.

Da qualche settimana la polizia locale ha spostato gli stand in via Reina ovviamente senza trascurare l’aspetto sicurezza che oggi si è rivelato importante. L’ambulanza è arrivata sul posto con il personale sanitario che ha prestato le prime cure al 36enne che si è ripreso al punto da rifiutare di essere accompagnato al pronto soccorso. Sul posto a fornire assistenza anche alcuni agenti della polizia locale.

