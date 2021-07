SARONNO – Erano presenti il sindaco Augusto Airoldi e gli assessori comunali Ilaria Pagani e Gabriele Musarò lunedì mattina alla partenza ufficiale del centro estivo comunale “Re-state insieme 2021”. L’iniziativa, messa in campo dall’Amministrazione grazie al contributo diverse realtà locali (Danderion, Rembrandt, La Città Sonora, Must e Sportando), riguarda una cinquantina di bambini, dai sei agli undici anni, per la settimana inaugurale, ma le adesioni per le successive settimane di luglio stanno crescendo, a conferma della fiducia delle famiglie e del desiderio crescente di stare insieme dei bambini.

Le proposte degli educatori sono diversificate e interessanti, e abbracciano vari gusti: attività ludiche e motorie, culturali e artistiche, musicali e di teatro. Per chi fosse interessato alle iscrizioni nelle prossime tre settimane è possibile reperire informazioni e moduli di adesione sul sito internet del Comune di Saronno.

(foto di gruppo al taglio del nastro del centro estivo comunale Re-state insieme per l’edizione del 2021)

07072021