TURATE – Stop alle truffe agli anziani: oggi alle 9 dopo la messa, negli spazi della parrocchia della chiesa del paese, in piazza Alessandro Volta, i carabinieri del comando di Turate terranno un breve incontro con i cittadini, per soffermarsi sul tema dei raggiri “porta a porta”, e forniranno alcune indicazioni su come comportarsi di fronte a situazioni dubbie.

Anche in zona, purtroppo, sono recentemente entrati in azione i malintenzionati che hanno preso di mira soprattutto pensionati, cercando di entrare nelle loro case con le scuse più disparate. E quando ci sono riusciti, si sono appropriati di ori e denaro. I militari dell’Arma riferiranno sui metodi più comuni per carpire la fiducia delle potenziali “vittime” e forniranno alcune indicazioni su come difendersi, adottando i comportamenti corretti.

(foto archivio: un precedente incontro dei carabinieri con i cittadini, avvenuto sempre nella zona, per metterli in guardia dal rischio delle truffe porta a porta)

07072021