SOLARO / SARONNO – E’ la prima studentessa italiana a conseguire il prestigioso premio di Excelencia Académica para estudiantes internacionales dell’Universidad Complutense de Madrid, che ha avuto modo di frequentare durante il programma Erasmus+ sostenuto nell’anno accademico 2020/2021.

Il suo nome è Sabrina Rizzello, ventitreenne solarese e ex-studentessa del liceo Legnani di Saronno, ora studentessa del ciclo di laurea magistrale di Lingue e Letterature europee ed extraeuropee all’Università Statale di Milano con una specializzazione in spagnolo.

Il premio, istituito nell’anno accademico 2016/2017, le è stato riconosciuto a fronte dei suoi ottimi risultati in ambito accademico e la stesura di un saggio in merito al suo soggiorno presso la capitale spagnola. Un’esperienza che ha vissuto a pieno, nonostante la pandemia: “Prima dell’emergenza covid – racconta Sabrina Rizzello – andavo in Statale tutti i giorni; lì mi sentivo a casa. Ora posso dire di averne trovata una nuova all’Universidad Complutense de Madrid.”

“Non so ancora cosa mi riservi il futuro – continua – ma sono certa di voler tornare in Spagna e, sicuramente, a Madrid. Penso sia perché riparto con il cuore pieno di esperienze e momenti felici, ma sto lasciando qui un pezzo del mio cuore.”

La cerimonia di premiazione si è tenuta lo scorso 22 giugno nella Sala de Juntas dell’Universidad Complutense di Madrid.

(in foto: la consegna del premio a Sabrina Rizzello)

08072021