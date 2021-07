SARONNO – E’ stato aggredito o è semplicemente caduto ferendosi da solo? E’ quello che dovranno chiarire i carabinieri della compagnia di Saronno intervenuti l’altra notte in via Taverna nel cuore del centro storico.

Cos’è successo esattamente è ancora tutto da chiarire. Poco dopo l’una è arrivata al numero unico delle emergenze la chiamata di un 51enne ecuadoriano che chiedeva aiuto. In pochi minuti sul posto è arrivata un’ambulanza e una pattuglia dei carabinieri. Con una brutta ferita alla testa e in stato confusionale l’uomo ha spiegato di essere stato aggredito da uno straniero. La sua storia cambiava però continuamente circostanza che non ha stupito i presenti visto che era evidente come l’uomo avesse alzato molto il gomito. E’ stato portato all’ospedale cittadino dove al pronto soccorso è stato medicato. Qualche ora dopo quando i carabinieri sono tornati a raccogliere la sua testimonianza l’uomo ha detto di non ricordare più nulla dell’aggressione, neanche se ci fosse stata davvero. Lui stesso non ha negato di poter essere semplicemente vittima di una caduta. Dunque saranno gli accertamenti dei carabinieri a far chiarezza.

