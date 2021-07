SARONNO – “Nella gara d’andata, i ragazzi dell’Az Robur Saronno del coach Tato Grassi passano ampiamente su Spezia Basket vincendo con merito per 86-65, ieri sera al palasport del centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo nella città degli amaretti. Decisamente soddisfatti i dirigenti roburini, a partire dal presidente Ezio Vaghi: “Sette giocatori in doppia cifra, un attacco che ha girato a mille e un buon margine per la gara di ritorno che si giocherà domenica alle 18 a La Spezia. Cos’altro vogliamo dire a questi ragazzi se non: siete grantissimi!”

Mercoledì sera inizio 9-0 per Saronno, poi hanno segnato qualche punto i liguri ma a seguire si è assistito ad una escalation roburina sino al +28, massimo vantaggio in assoluto. Hanno segnato tutti, 7 giocatori del Saronno hanno concluso in doppia cifra. Nel finale di partita lo Spezia, anche con delle triple, si è riavvicinato ma con un paio di buone azioni in attacco i saronnesi l’hanno aggiustata, un buon margine in vista della gara di ritorno.

(foto: una immagine della gara di andata fra Az Robur Saronno e Spezia Basket)

08072021