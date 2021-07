SARONNO – Spettacolari e mastodontici nuvoloni neri hanno coperto il cielo del Saronnese e nelle Groane oggi pomeriggio. Così come annunciato il maltempo è arrivato sul comprensorio anche se fortunatamente il temporale pomeridiano è stato coreografico quanto privo di danni. Malgrado la pioggia intensa e qualche chicco di grandine a Solaro e anche a Caronno Pertusella non si sono registrati particolari problemi. Al momento non risultano chiamate alla polizia locale e i sottopassi hanno retto bene. Purtroppo ancora una volta il temporale estivo rappresenta un’incognita per la serata di apertura dei negozi. Le temperature a picco e la possibilità di un proseguo della pioggia non fanno certo venir voglia di uscire dopo cena per godersi un gelato, una bibita o qualche acquisto.

Una vera doccia fredda per i commercianti che già al primo giovedì avevano dovuto fare i conti con i problemi del maltempo. Del resto proprio per pioggia e acquazzoni è anche stata rinviata a domani la premiazione del concorso fotografico Fus.

(video da Sei di Saronno se… del cielo saronnese durante il temporale)