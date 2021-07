Saronno aderisce a Green City, il patto per la neutralità climatica

SARONNO – Il Comune di Saronno aderisce alla “Carta delle città verso la neutralità climatica”.

Questa mattina Green City Network, la rete di città aderenti al patto per la neutralità climatica promossa dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, ha organizzato la quarta Conferenza Nazionale della Green City, inserita nel programma All4Climate.

La città di Saronno ha scelto di aderire al network e partecipare alla conferenza, in streaming, con l’assessore all’Ambiente Franco Casali: “Abbiamo aderito nelle scorse settimane alla Carta delle città che intendono attivarsi, con una vasta gamma di iniziative e strumenti, verso la transizione alla neutralità climatica. Si tratta di un impegno concreto delle città per il clima, in vista della Conferenza sul Clima prevista a novembre a Glasgow, ed un sostegno al rinnovamento del Patto dei Sindaci verso i target climatici previsti per il periodo 2030-2050”.

Tutte le informazioni sulle iniziative e progettualità di Green City Network sono disponibili sul sito della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.

(foto archivio)

08072021