Addio Antoine Baviello, titolare del panificio di via Varese

SARONNO – Grande cordoglio in città per la morte di Antoine Baviello imprenditore e fornaio di Solbiate Arno titolare del panificio in via Varese. Era un volto noto a Saronno tanto che sono in molti i saronnesi rimasti colpiti dalla sua scomparsa. La notizia è iniziata a circolare nelle ultime ore lasciando senza parole clienti, fornitori, dipendenti e tanti conoscenti.

L’uomo si è spento all’improvviso all’età di 53 anni mentre si trovava in Sardegna. Antoine lascia la moglie Cristina e i 3 figli attorno ai quali si sono stretti amici e conoscenti. I funerali si terranno a Solbiate Arno sabato 10 luglio alle 15 nella parrocchiale preceduti dal Rosario alle 14,30.

(la foto dell’annuncio funebre)