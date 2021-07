LAZZATE – L’Ardor Lazzate ha confermato fsmister Roberto Bonazzi anche per il prossimo campionato d’Eccellenza. Ecco la nota del club.

La società comunica che, anche per la stagione 2021-2022, sarà Roberto Bonazzi l’allenatore dell’Ardor Lazzate.

Il direttore sportivo Marco Proserpio è entusiasta: “Siamo davvero soddisfatti di aver raggiunto un accordo con mister Bonazzi per proseguire con il lavoro svolto durante questa tormentata stagione. Nell’ottica della continuità era ed è sempre stato la prima scelta come guida tecnica in virtù della sua competenza e delle sue conoscenze”.