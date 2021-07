CARONNO PERTUSELLA – Una intensa tre giorni a Caronno Pertusella con “Scalmanights” in piazza Vittorio Veneto. Stasera musica dal vivo con la tribute band di Vasco Rossi; sbaato 10 luglio dj Dax di Radio Machs, con musica dante, anni ottanta ed anni novanta: domenica 11 la finale degli Europei di calcio 2021 su maxischermo.

L’iniziativa è promossa dal gruppo locale “Gli scalmanati” con il patrocinio dell’Amministrazione comunale caronnese. Non solo musica: si può cenare con frittura di pesce, arrosticini abruzzesi, panino con salamella, patatine fritte, specialità siciliane e calabresi, gelato artigianale e tanto altro ancora. Ci sono anche attrazioni per i bambini. Ovviamente l’evento si tiene nel rispetto delle norme anti-covid attualmente in vigore. Previsti posti a sedere, con prenotazione consigliata contattando il numero telefonico 3496606959.

Stasera dalle 19 sarà presente anche il Vespa Club Caronno Pertusella con i propri soci ed i relativi mezzi, che sicuramente non passeranno inosservati.

(foto archivio: concerto nella zona)

