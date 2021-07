CARONNO PERTUSELLA – Anche quest’anno le sezioni Anpi di Caronno Pertusella e Saronno organizzano la pastasciutta antifascista che si terrà domenica, 25 luglio, alle 20 al parco della Resistenza di Caronno Pertusella. L‘evento verrà organizzato nel pieno rispetto di tutte le norme in vigore anti covid, sarà richiesto l’uso della mascherina e il mantenimento delle distanze tra le persone al fine di prevenire il contagio.

Il costo della cena sarà di 15 euro per gli adulti e di 10 euro per i bambini, le bevande saranno incluse nel prezzo e il menù comprenderà pastasciutta, grigliata e patatine fritte. Saranno disponibili a seguito di una segnalazione anche menù vegetariano o vegano per chiunque lo richiederà. Per prendere parte a quest’iniziativa è necessario prenotare entro il 23 luglio.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Viviana (una delle organizzatrici dell’evento) al numero 3291261408 oppure scrivere una mail agli indirizzi [email protected] e [email protected] Si informa che in caso di pioggia l’evento sarà annullato.

