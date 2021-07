Caronno, sabato sera picnic sotto le stelle per diventare maghi con la Proloco

CARONNO PERTUSELLA – Due divertenti spettacoli estivi si terranno a Caronno Pertusella al parco della Resistenza in via Avogadro.

Il primo appuntamento sabato 10 luglio alle 20,30 prevede un picnic sotto le stelle con lo spettacolo di magia del “Dottor Passepartout”. Durante lo spettacolo il dottore ciarlatano Passepartout, dopo un’esibizione di giocoleria al cardiopalma, trasformerà tutti i partecipanti in maghi. Per dimostrare questo trucco inviterà alcune persone del pubblico sul palco per far compiere loro dei veri prodigi. Lo spettacolo terminerà con la spiegazione di un gioco di prestigio.

A seguire sabato 17 luglio alle 18.30 si terrà “Il circo della luna”, un frizzante spettacolo con giocolieri, acrobati, magia, clown e acrobatica aerea. Il pubblico sarà deliziato da emozionanti esibizioni di vari personaggi: i giocolieri esuberanti, gli acrobati innamorati, il mago chiacchierone e l’acrobata romantica.

Durante la serata funzionerà il servizio bar della ProLoco.

Questi due eventi da non perdere, che si svolgeranno nel rispetto delle norme anti-covid, saranno ad ingresso gratuito. Per le prenotazioni è disponibile il numero 347 9639617

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.prolococaronnopertusella.it o Facebook e Instagram di “ProLoco Caronno Pertusella”.