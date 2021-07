CERIANO LAGHETTO / SARONNO – Enrico Letta, segretario nazionale del Partito democratico ha incontrato una delegazione di lavoratori della Gianetti Ruote.

L’esponente “dem” ha “manifestato lo sdegno di quanto accaduto e la volontà di farsi carico della vertenza”. Come ricorda Pietro Occhiuto, segretario provinciale del sindacato Cgil Fiom, “nei giorni scorsi il Pd ha presentato con Roberto Rampi un’interrogazione parlamentare sulla vicenda. Riaccendere le macchine, far ripartire la produzione, far rientrare i lavoratori nella loro fabbrica”.

La Gianetti era stata fondata nel 1880 a Saronno, con stabilimento in via D’Annunzio a Ceriano Laghetto. Sabato scorso l’annuncio dell’avvio della procedura di licenziamento collettivo per tutti i 152 dipendenti del plesso cerianese.

(foto: un momento dell’incontro di ieri sera fra Enrico Letta ed i dipendenti della Gianetti Ruote)

09072021